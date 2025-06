Alert RCB o tej treści został wysłany do odbiorców w części woj. małopolskiego. Chodzi o powiaty: bocheński, brzeski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, tarnowski, Tarnów i tatrzański. Po godzinie poszerzono go kolejne obszary woj. podkarpackiego (powiaty: brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leżajski, lubaczowski, łańcucki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, strzyżowski).

Burze i grad. Ostrzeżenie IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej również wydał ostrzeżenie I stopnia przed burzami z deszczem, wiatrem i gradem.

Ostrzeżeniem objęto województwa:

pomorskie,

warmińsko-mazurskie,

podlaskie,

mazowieckie,

kujawsko-pomorskie,

wielkopolskie,

lubuskie,

dolnośląskie,

opolskie,

łódzkie

część województw: zachodniopomorskiego, śląskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

"Prognozowane są miejscami burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, a punktowo do około 85 km/h. Lokalnie grad" - poinformował Instytut. Ostrzeżenie obowiązuje w piątek w godzinach popołudniowych i wieczornych.