Trzęsienie ziemi: Kreta

U wybrzeży greckiej wyspy Kreta doszło we wtorek do trzęsienia ziemi o magnitudzie 5,2 - poinformowało Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmiczne. Straż pożarna uspokoiła, że nikomu nic się nie stało, nie ma też informacji o stratach materialnych. Epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się na Morzu Śródziemnym na głębokości 17 km i w odległości ok. 85 km na południowy wschód od miasta Iraklion.

Przed dwoma tygodniami w tych okolicach również doszło do trzęsienia ziemi, ale o magnitudzie 6,1. Również wtedy nikomu nic się nie stało. Grecja jest jednym z krajów europejskich, gdzie najczęściej dochodzi do trzęsień ziemi. Wcześniej w tym roku doszło do silnych wstrząsów na Santorini, co zmusiło władze do ewakuowania tysięcy osób i zamknięcia szkół na wyspie. (PAP)

Trzęsienie ziemi w Turcji 3 czerwca 2025 r.

Jedna osoba zginęła, a kilkadziesiąt doznało obrażeń, kiedy we wtorek w rejonie kurortu Marmaris na tureckim wybrzeżu Morza Egejskiego doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 5,8. Wiele osób zostało rannych, gdy w panice wyskakiwali z okien i balkonów - poinformowała agencja AP.

Nie odnotowano żadnych poważnych szkód. Epicentrum wstrząsów, które rozpoczęły się nad ranem, znajdowało się na morzu. Turecki minister spraw wewnętrznych Ali Yerlikaya poinformował w mediach społecznościowych, że 14-letnia dziewczynka zmarła w szpitalu. Przedstawiciel rządu dodał, że blisko 70 osób zostało rannych po skokach z okien.

Turcja jest krajem szczególnie narażonym na trzęsienia ziemi, ponieważ leży na kilku aktywnych uskokach tektonicznych. W 2023 r. w rezultacie trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8 zginęło ponad 53 tys. osób w Turcji i przeszło 6 tys w sąsiedniej Syrii. Kataklizm zniszczył lub uszkodził setki tysięcy budynków - przypomniała AP. (PAP)

Erupcja wulkanu Etna 2 czerwca 2025 r.? Sycylia

Dziesiątki turystów przebywających na zboczu wulkanu Etna rzuciły się do ucieczki, gdy zaczęła unosić się nad nim gęsta chmura dymu o wysokości kilku kilometrów. Zanotowana w poniedziałek silniejsza niż zwykle aktywność Etny to rezultat zawalenia się południowo-wschodniej części krateru.

Według ekspertów była to najsilniejsza aktywność od 2021 roku. Na Etnie w wyniku zawalenia się fragmentu krateru stwierdzono zjawisko tzw. lawiny piroklastycznej. Towarzyszy ona erupcjom wulkanicznym jako mieszanina gorących gazów wulkanicznych i materiału piroklastycznego, czyli popiołów i okruchów skalnych, które przemieszczają się z dużą prędkością w dół stoków wulkanu.

Media włoskie i społecznościowe publikują liczne nagrania, na których zarejestrowano ucieczkę uczestników wycieczek na zbocze wulkanu na widok stale powiększającej się chmury. Na nagraniach widać między innymi osoby w kaskach ochronnych, co oznacza, że brały udział w zorganizowanej grupie wycieczkowej z przewodnikiem. Niektórzy w trakcie ucieczki nagrywali aktywność Etny. Wśród turystów byli liczni cudzoziemcy.

W związku z sytuacją lokalne władze rozpoczęły zgodnie z obowiązującym protokołem działania w ramach monitoringu i zapewnienia bezpieczeństwa. Po kilku godzinach aktywności Etny wulkanolodzy ocenili, że zaczęła ona słabnąć. Nie miała wpływu na funkcjonowanie pobliskiego międzynarodowego lotniska w Katanii. (PAP)