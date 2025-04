Jak informuje IMGW, w czwartek słońca nie zabraknie, a niebo będzie bezchmurne. W najcieplejszym momencie dnia temperatura maksymalna wyniesie nawet 29 st. C w centralnej Polsce. Nieco chłodniej będzie na południu, gdzie termometry pokażą między 24 a 26 st. C. Na zachodzie temperatura osiągnie 28 st. C, a najniższą temperaturę zobaczymy na Helu - 15 st. C.

Gwałtowne tąpnięcie w pogodzie. Nagły zwrot w Wielki Piątek

Noc z czwartku na piątek przyniesie początek zmian w pogodzie. Na wschodzie kraju zachmurzenie będzie małe, a lokalnie pojawią się mgły. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, na południowym zachodzie i miejscami na południu okresami duże. W tych regionach miejscami prognozowane są opady przelotnego deszczu.

Temperatura będzie wahać się między11 a 16 st. C. Najzimniej będzie na północy Polski, gdzie spadnie do 10 st. C., a najcieplej będzie Polsce centralnej - do 15 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a w rejonach podgórskich Sudetów okresami dość silny i porywisty. Jego prędkość w porywach wyniesie do 80 km/h. Zachmurzenie będzie umiarkowane, a okresami duże. W całym kraju prognozowane są przelotne opady deszczu.

Nadchodzi załamanie pogody przed Wielkanocą. Będą burze i ulewy

Burze wystąpią w pasie od Warmii przez Kujawy, Mazowsze, zachodnie i centralne Mazowsze, ziemię Łódzką, wschodnią Wielkopolskę, Opolszczyznę, Dolny Śląsk, Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę. W tych regionach spadnie nawet do 20 mm deszczu. Pojawi się również porywisty wiatr, którego prędkość wyniesie nawet 75 km/h.

W nocy z piątku na sobotę będzie pochmurno. Jedynie na północnym wschodzie prognozowane są większe rozpogodzenia. W całym kraju prognozowane są przelotne opady deszczu, którego najwięcej będzie padać w centralnej Polsce. Tam również mogą pojawić się burze. Prędkość porywów wiatru w trakcie burz wyniesie nawet 75 km/h.

Tej nocy zdecydowanie chłodniej będzie na zachodzie Polski. Temperatura w tym rejonie wyniesie od 7 do 9 st. C. W centralnej Polsce temperatura wyniesie do 14 st. C, a na najcieplej będzie na wschodzie, gdzie termometry wskażą 15 st. C.

Najnowsze prognozy pogody na Wielkanoc. Deszcz w całym kraju

W niedzielę deszcz zagości w całym kraju, choć możliwe są też chwile ze słońcem. Temperatury wyniosą od 13 st. C Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 18 st. C w centrum, do 21 st. C na północnym wschodzie.

Deszczowo zapowiada się także Poniedziałek Wielkanocny. Burze mogą wystąpić na Podlasiu, w centrum oraz na Dolnym Śląsku. Temperatury w najcieplejszym momencie dnia wyniosą od 16 st. C na północnym zachodzie, przez 20 st. C w centrum, po 22 st. C na południowym wschodzie Polski.