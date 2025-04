Choć początek tygodnia będzie jeszcze dość kapryśnie, z temperaturami w granicach 5–11°C, to z każdym dniem będzie coraz cieplej. Największe ocieplenie odczujemy już w niedzielę, 13 kwietnia – wtedy termometry mogą pokazać nawet 22°C, a kilka dni później – aż 25°C. Szczególnie przyjemnie zrobi się na zachodzie i południu kraju.

Wtorek, 8 kwietnia – powoli w stronę cieplejszej pogody

We wtorek zacznie się nieznaczne ocieplenie – temperatury maksymalne będą sięgać od 6 do 11°C. Najcieplej będzie na zachodzie, np. w Szczecinie (11°C), a chłodniej na południu i w górach (Zakopane ok. 0°C).

Kolejny dzień przyniesie dalsze, choć delikatne ocieplenie – 7–12°C. Wciąż nie jest to jeszcze pogoda na krótki rękaw, ale na horyzoncie już widać cieplejsze dni.

Czwartek, 10 kwietnia – pogoda lekko w kratkę

Temperatury od 7 do 12°C, z lekkim ochłodzeniem w niektórych miejscach. Nadal najcieplej na zachodzie kraju. Góry wciąż chłodne, ale i tam widać pierwsze oznaki poprawy.

Piątek, 11 kwietnia – wyraźne ocieplenie

Pogoda robi się coraz milsza – od 6 do nawet 15°C. Na zachodzie i południu już czuć nadchodzącą wiosenną energię, a Zakopane odnotuje przyjemne 7°C.

Sobota, 12 kwietnia – coraz cieplej!

Słupki rtęci idą w górę – 9–15°C w większości kraju. W Warszawie 13°C, w Rzeszowie 13°C, a w górach nawet 9°C. Niedziela to będzie ten dzień, gdy pogoda zrobi "skok jakościowy”. Temperatura wzrośnie do 14–22°C. Warszawa i Lublin mogą liczyć na 20°C, a Rzeszów aż 21°C. Góry też ciepłe – Zakopane aż 17°C.

Na zachodzie i południu Polski lato zapuka do drzwi – będzie od 17 do 23°C w poniedziałek. Idealny czas na spacery, pikniki i rowerowe wypady. We wtorek będzie prawdziwy hit pogodowy – nawet 25°C na południu Polski. W Rzeszowie, Krakowie, Warszawie czy Lublinie będzie niemal letnio. Nawet Zakopane pokaże się z cieplejszej strony – 18°C.