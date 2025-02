W Polsce nadal obowiązują ostrzeżenia IMGW przed silnym mrozem, choć najmroźniejszą noc ten zimy mamy już za sobą. Jak podał serwis mrozowiska.pl, najzimniejszym miejscem w Polsce był tatrzański Litworowy Kocioł. Temperatura minimalna rano wyniosła tam -41,13 st. C. "Miało być zimno. I było. Ostatecznie Litworowy Kocioł zanotował -41.1 st. C. To najniższa temperatura zanotowana kiedykolwiek na ziemiach polskich. Można założyć, że to miejsce jako jedyne w PL jest w stanie osiągnąć -50 st. C" komentuje serwis meteoprognoza.pl.

Polodowcowy Litworowy Kocioł to tzw. mrozowisko - miejsce, w którym gromadzi się zimne powietrze.Litworowy Kocioł położony jest pod szczytami Tatr Zachodnich, co utrudnia dostęp światła słonecznego i ucieczkę chłodu. Z tego powodu w miejscu tym odnotowywane są wyjątkowo niskie temperatury. Nawet w lipcu mogą one pozostać poniżej zera. To nie jest jedyne mrozowisko w polskich Tatrach, ale temperatury są tam wyjątkowo niskie.

Rekordowy mróz w Polsce

Zimno jest jednak nie tylko w Tatrach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) podał, że za nami bardzo mroźna noc, najzimniejsza tej zimy. Najniższą temperaturę zanotowano na stacji telemetrycznej Jakuszyce -21,5 st. C, Szemud -20,2. Na stacji synoptycznej Kozienice było-17,6. Przy gruncie na stacji Jelnia Góra -24 st. C.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny mróz

IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem dla województw:

dolnośląskiego;

lubuskiego, dla powiatów południowych;

wielkopolskiego, dla powiatów południowo-zachodnich;

śląskiego, w powiatach: bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim, żywieckim;

małopolskiego, w powiatach: nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim, gorlickim;

podkarpackiego, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -15 st. C do -13 st. C, a lokalnie nawet do -19 st. C. Ostrzeżenia wygasną najpóźniej w czwartek o godzinie 9.

Ostrzeżenia IMGW przed śniegiem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w woj. warmińsko-mazurskim. Ostrzeżenie II stopnia obejmuje dwa powiaty w województwie warmińsko-mazurskim - braniewski i elbląski. Jak informuje Instytut okresami występować będą przelotne opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o od 10 cm do 20 cm, lokalnie 25 cm. Na terenie występowania ostrzeżenia możliwe zawieje śnieżne i burze.

Dla pięciu powiatów IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia. W powiatach bartoszyckim, lidzbarskim, olsztyńskim, ostródzkim i Elbląg wystąpią umiarkowane, przelotne opady śniegu, które spowodują wzrost pokrywy śnieżnej o od 5 cm do 15 cm, lokalnie 20 cm. W przypadku obu ostrzeżeń przyrost pokrywy śnieżnej będzie nierównomierny. Ostrzeżenia będą obowiązywały od poniedziałku od godz. 15.00 do godz. 12.00 następnego dnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 80 proc.