W środę po południu na przeważającym obszarze kraju będzie słonecznie, natomiast na zachodzie i na południowym zachodzie pojawi się zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Lokalnie wystąpią tam również słabe opady śniegu. Tego dnia temperatura maksymalna wyniesie od -3 st. C na północnym wschodzie, około 1 st. C w centrum, do 5 st. C na południu Polski. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wiać będzie z południa i ze wschodu.

Synoptyczka zapowiedziała, że w nocy ze środy na czwartek, strefa opadów śniegu, która obecnie występuje na krańcach zachodnich, "wejdzie nieco głębiej do Polski", obejmując tym samym całe Pomorze zachodnie, ziemię lubuską, zachodnią część Wielkopolski aż po Śląsk. Miejscami będą występowały także opady śniegu, a w rejonie ziemi lubuskiej i Dolnego Śląska opady marznącego deszczu, które spowodują gołoledź i w tych regionach IMGW wydało ostrzeżenia meteorologiczne- dodała.

Mróz do -13°C, śnieżyce i gołoledź. IMGW ostrzega przed atakiem zimy

W nocy ze środy na czwartek, temperatura będzie "bardzo rozbieżna". Tej nocy temperatura minimalna wyniesie -13 st. C, -10 st. C na północnym wschodzie i wschodzie kraju, około -4 st. C w centrum i około -1 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w Bieszczadach porywy osiągną nawet 60 km/h. Wiać będzie ze wschodu i południowego wschodu, będzie to wiatr stopniowo skręcający z południowego zachodu, na południe i południowy zachód.

W czwartek na krańcach wschodnich i na Lubieszynie będzie pogodnie i bez opadów, z kolei na pozostałym obszarze kraju, wystąpi duże zachmurzenie, oraz lokalne opady śniegu lub deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie około -1 st. C na Suwalszczyźnie i Pojezierzu Kaszubskim, około 2 st. C w pasie od Mazowsza po Dolny Śląsk i nawet do 6 st. C na Podkarpaciu. Wiać będzie z południowego wschodu i z południa, przeważnie będzie to wiatr umiarkowany.

W nocy z czwartku na piątek będzie pochmurnie, większe przejaśnienia prognozowane są wyłącznie na północy kraju. Tej nocy na przeważającym obszarze kraju przewidywane są również opady śniegu i deszczu ze śniegiem.

W Małopolsce i na podkarpaciu te opady wyniosą ok. 5 cm, na pozostałym obszarze kraju będzie to ok. 2cm śniegu - doprecyzowała.

Temperatura minimalna wyniesie od -9 st. C na Suwalszczyźnie, około -2 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na południu i nad samym morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny. Jego prędkość w porywach wyniesie do 55 km/h, na północy z kierunków wschodnich, na południu kraju z kierunków południowych skręcający na kierunki zachodnie.