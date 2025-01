Ocieplenie nadchodzi

Po kilku dniach zimowej aury, charakteryzującej się mrozami i obfitymi opadami śniegu, nadchodzi ocieplenie. Prognozy IMGW wskazują, że w nadchodzący weekend w większości regionów Polski temperatury wzrosną powyżej zera. Oznacza to koniec intensywnych mrozów, a także zmniejszenie prawdopodobieństwa opadów śniegu. Ocieplenie będzie trwało przez cały nadchodzący tydzień, z wyjątkiem środy, kiedy może nastąpić chwilowy powrót mrozów.

Prognozy amerykańskie: Cieplejsza połowa zimy

Reklama

Amerykański model prognoz numerycznych CFS, opracowany przez Narodowe Centrum Prognoz Środowiskowych (NCEP), zapowiada, że druga połowa zimy będzie cieplejsza niż zwykle. Według prognoz, średnia temperatura w Polsce w lutym będzie o 1-3°C wyższa od normy 30-letniej. Marzec natomiast ma być jeszcze cieplejszy, z przewidywaną anomalią temperatury na poziomie około 3°C w całym kraju. Takie warunki atmosferyczne będą typowe również dla innych krajów Europy, zwłaszcza na północy kontynentu.

Reklama

Mniej śniegu i deszczu

Czy koniec zimy oznacza brak śniegu? Prognozy wskazują, że Polska znajdzie się w zasięgu wyżów, co sprawi, że luty i marzec będą miesiącami z mniejszą ilością opadów. W lutym prognozuje się spadek opadów o około 10 mm w porównaniu do średniej z ostatnich 30 lat, a w marcu różnica ta może wynieść nawet 20 mm. Oznacza to, że szanse na obfite opady śniegu są w tych miesiącach niewielkie.