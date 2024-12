Obecnie temperatury w północnej i północno-wschodniej Europie są łagodniejsze niż jeszcze kilka dni temu, gdy w Skandynawii notowano niemal -40°C. Jednak pierwsze oznaki nadchodzącej fali mrozu już się pojawiają. W Finlandii, w miejscowości Meltosjärvi, termometry pokazały -26,2°C, a w szwedzkim Skellefteå zanotowano -22,1°C. Mroźne warunki utrzymują się również w rejonie Alp, gdzie po śnieżycach temperatura spadła miejscami do -21°C.

Reklama

Nawet -31°C. Siarczysty mróz sparaliżuje Europę

Synoptycy przewidują, że z początkiem stycznia północ Europy doświadczy surowych warunków pogodowych. Cyklony przemieszczające się przez Skandynawię przyniosą intensywne opady śniegu, a jednocześnie napłynie arktyczne powietrze, powodując gwałtowne ochłodzenie. Modele meteorologiczne wskazują, że minimalne temperatury w tym okresie mogą być nawet o 8–14°C niższe od normy. Najzimniejsze dni przyniosą spadki temperatury do -31°C, a miejscami, przy gruncie, może być jeszcze chłodniej.

Mroźna aura obejmie również północne rejony Rosji, gdzie podobne spadki temperatury przewiduje się na początku stycznia. Na południu Europy sytuacja będzie łagodniejsza, ale i tam mogą wystąpić lokalne śnieżyce oraz przymrozki.

Co czeka Polskę? Prognoza pogody na styczeń 2025

W Polsce pierwsze dni stycznia upłyną pod znakiem umiarkowanej pogody. Dzięki dominacji wyżu barycznego przewidywana jest dodatnia anomalia temperatury, co oznacza, że w większości kraju wciąż nie doczekamy się zimowej aury. W okresie od 5 do 10 stycznia (+/- 2 dni) możliwe są jednak lokalne mrozy, zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia, choć nie będą one tak dotkliwe jak na północy kontynentu.

Długoterminowe prognozy

Choć na prawdziwie zimową pogodę w Polsce trzeba jeszcze poczekać, prognozy wskazują na możliwość pojawienia się krótkiego okresu z większymi opadami śniegu i mrozem w dalszej części stycznia. W tym czasie możliwe są także wichury oraz intensywne opady mieszane, co utrudni stabilizację zimowych warunków.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Źródło: dobrapogoda24.pl, media