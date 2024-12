IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed silnym wiatrem dla regionów w województwach:

podlaskim,

warmińsko-mazurskim,

pomorskim,

zachodniopomorskim (powiat sławieński).

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 60 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu i północnego zachodu" – poinformował IMGW.

Ostrzeżenia II stopnia obowiązują do poniedziałku, do godziny 17:00, z wyjątkiem powiatu sławieńskiego, gdzie zakończą się o godzinie 14:00. Zgodnie z klasyfikacją IMGW, ostrzeżenie II stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. W takim przypadku zalecana jest wzmożona ostrożność oraz stosowanie się do zaleceń służb ratowniczych.

IMGW alarmuje: Silny wiatr i roztopy sparaliżują część kraju

Wszystkie województwa, z wyjątkiem lubuskiego, zostały objęte ostrzeżeniami I stopnia przed silnym wiatrem. W całości dotyczą one województw:

mazowieckiego,

kujawsko-pomorskiego,

lubelskiego,

świętokrzyskiego,

łódzkiego.

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h lub 60 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu i północnego zachodu" – dodał IMGW.

Ostrzeżenia te wskazują na możliwość wystąpienia niebezpiecznych warunków pogodowych, które mogą prowadzić do strat materialnych oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Instytut zaleca śledzenie komunikatów pogodowych i zachowanie ostrożności.

Roztopy w południowej Polsce

IMGW ostrzega również przed roztopami w części województw małopolskiego i śląskiego. Ostrzeżenia I stopnia obejmują:

w Małopolsce: powiaty gorlicki, nowosądecki, nowotarski i tatrzański,

na Śląsku: powiaty żywiecki, cieszyński i bielski.

"Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej, szczególnie do wysokości około 1200 metrów n.p.m. Temperatura minimalna od 0 st. C do 3 st. C. Temperatura maksymalna od 3 st. C do 5 st. C. Suma opadów deszczu od 10 mm do 20 mm. Wiatr o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu" – podał IMGW.

Ostrzeżenia związane z roztopami będą obowiązywać do poniedziałku, do godziny 18:00.

Źródło: IMGW, PAP