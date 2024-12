Pełnia Księżyca grudzień 2024 - kiedy?

Kiedy w grudniu będzie pełnia Księżyca? Już 15 grudnia 2024 roku można będzie podziwiać pełnię na niebie. To ostatnia pełnia w tym roku. Wszystkie pełnie Księżyca, które miały miejsce w 2024 roku:

25 stycznia (czwartek) godzina 18:54

24 lutego (sobota) godzina 13:31

25 marca (poniedziałek) godzina 08:01

24 kwietnia (środa) godzina 01:51

23 maja (czwartek) godzina 15:55

22 czerwca (sobota) godzina 03:10

21 lipca (niedziela) godzina 12:19

19 sierpnia (poniedziałek) godzina 20:28

18 września (środa) godzina 04:36

17 października (czwartek) godzina 13:27

15 listopada (piątek) godzina 22:29

Pełnia Księżyca 15 grudnia 2024 - godzina

Dnia 15 grudnia 2024 roku pełnia Księżyca będzie miała miejsce dokładnie o godzinie 10:02. Można ją jednak obserwować już od 13 grudnia, kiedy jasność określana jest na 96%. W sobotę 14 grudnia będzie prawie całkowita pełnia - około 99% widoczności, a w niedzielę 15 grudnia około 100%. Pełnię można podziwiać jeszcze w poniedziałek 16 grudnia (99% widoczności) oraz we wtorek 17 grudnia (95% widoczności).

Kiedy więc najlepiej obserwować grudniową pełnię Księżyca? W nocy z soboty na niedzielę (z 14 na 15 grudnia 2024 r.). Jeśli będzie bezchmurnie, można spodziewać się pięknego spektaklu.

Pełnia Księżyca grudzień 2024 - nazwa

Grudniowa pełnia Księżyca nazywana jest Zimnym Księżycem, Księżycem Długich Nocy oraz Dębowym Księżycem. Ostatnia pełnia to często bodziec do refleksji, zastanowienia się nad tym, co miało miejsce w opływającym roku. To czas podsumowań i zamykania roku. W jakim znaku zodiaku jest ta pełnia? Jest to pełnia Księżyca w znaku Bliźniąt.