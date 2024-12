Alerty dotyczą krańców województw: dolnośląskiego, opolskiego i małopolskiego, gdzie prognozowane są intensywne opady śniegu, szczególnie w rejonach górskich.

Pilne ostrzeżenie IMGW. Intensywne opady śniegu w trzech województwach

W województwie dolnośląskim ostrzeżenie dotyczy powiatów kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego oraz miasta Wałbrzych. Na Opolszczyźnie objęte alertem zostały powiaty nyski i prudnicki, natomiast w Małopolsce ostrzeżenia dotyczą: powiatów suskiego, myślenickiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego oraz Nowego Sącza.

Prognozuje się opady śniegu, okresami o umiarkowanym natężeniu, powodujące (zwłaszcza na obszarze powyżej 500 m n.p.m.) przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 20 cm – podał Instytut Meteorologii.

Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 15.00 lub 16.00, w zależności od regionu, i potrwają do wtorku – w niektórych miejscach do godziny 6.00, w innych do 8.00 lub 16.00.

Zaleca się ostrożność, ponieważ prognozowane zjawiska mogą prowadzić do utrudnień w komunikacji oraz zagrożenia zdrowia i życia. W związku z tym Instytut przypomina o konieczności monitorowania bieżących komunikatów meteorologicznych.

Źródło: PAP, IMGW