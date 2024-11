Piątek zapowiada się pod znakiem dużego zachmurzenia z większymi przejaśnieniami, a na północy kraju również rozpogodzeń. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, a w górach śniegu. Wysoko w górach prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 15 cm w Sudetach i 20 cm w Karpatach. Krańce wschodnie mogą początkowo zmagać się z mgłami ograniczającymi widzialność do 300 metrów.

Zimowa aura zaskoczy w weekend? Gdzie spadnie najwięcej śniegu?

Temperatura maksymalna wyniesie od 3°C na północnym wschodzie do 7°C nad morzem, a w kotlinach górskich od 1°C do 3°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, z kierunków północnych. Wysoko w górach przewiduje się porywy wiatru do 75 km/h, co może powodować zamiecie śnieżne.

Noc z piątku na sobotę – lokalne mgły i opady

W nocy zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane, z wyjątkiem południa i wschodu, gdzie miejscami możliwe są opady deszczu lub mżawki, deszczu ze śniegiem na terenach podgórskich oraz śniegu w górach. W Karpatach pokrywa śnieżna może zwiększyć się o kolejne 5 cm. Miejscami wystąpią mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Temperatura minimalna wyniesie od -1°C na północy i południu do 4°C nad morzem. Wiatr będzie słaby, z kierunków północnych i północno-wschodnich, a na północy zachodni i południowo-zachodni. W górach wiatr w porywach może osiągać do 65 km/h, powodując zawieje śnieżne.

Sobota – zmienne zachmurzenie i lokalne mgły

Sobota przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie, z większymi przejaśnieniami na zachodzie i północy kraju. Na południowym wschodzie możliwe są opady deszczu lub mżawki, deszczu ze śniegiem w rejonach podgórskich, a w górach śniegu. Wieczorem lokalnie mogą wystąpić mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

Temperatura maksymalna wyniesie od 0°C w rejonach podgórskich Karpat do 7°C na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem silniejszy, miejscami porywisty, przeważnie z kierunków południowych.

Pogoda w Warszawie

Piątek: Zachmurzenie duże, opady deszczu. Temperatura maksymalna 6°C. W nocy zachmurzenie duże z przejaśnieniami, możliwe słabe opady i zamglenia. Temperatura minimalna 2°C. Wiatr słaby, północny.

Sobota: Duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Poranne mgły. Temperatura maksymalna 5°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

Źródło: IMGW, PAP