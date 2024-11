W niedzielę prognozowane są zachmurzenie oraz opady w całym kraju. Na wschodzie należy spodziewać się śniegu i deszczu ze śniegiem. Miejscami tworzyć się będzie gołoledź. W zachodniej części kraju dominować będą opady deszczu. Temperatura będzie się wahać od 1 st. C na wschodzie do 10 st. C na zachodzie. W całej Polsce odczuwalny będzie wiatr.

Ostrzeżenia IMGW w siedmiu województwach. Uwaga na gołoledź

IMGW wydało alerty pierwszego stopnia przed marznącymi opadami. Żółte ostrzeżenia przed gołoledzią obowiązują w województwach:

, w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, jaworskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, świdnickim, dzierżoniowskim, ząbkowickim, kłodzkim; śląskim ;

; małopolskim ;

; świętokrzyskim ;

; podkarpackim ;

, w powiatach: białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom, kozienickim, zwoleńskim, lipskim; lubelskim, w powiatach: puławskim, opolskim, kraśnickim, janowskim, biłgorajskim, tomaszowskim, hrubieszowskim, chełmskim, świdnickim, Lublin, lubelskim.

Ostrzeżenia w woj. dolnośląskim wygasną o godz. 11 w niedzielę, w woj. śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i mazowieckim będą ważne do godz. 14, a w woj. lubelskim i podkarpackim do godz. 19.

Alerty IMGW przed silnym wiatrem. Gdzie będzie wiać najmocniej?

Oprócz marznącego deszczu możliwy jest dziś także silny wiatr. Alertami przed wichurą objęte zostały województwa:

, w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, jaworskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, świdnickim, dzierżoniowskim, ząbkowickim, kłodzkim; śląskie , w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;

, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim; małopolskie , w powiatach: oświęcimskim, wadowickim, suskim, myślenickim, limanowskim, Nowy Sącz, nowosądeckim, gorlickim;

, w powiatach: oświęcimskim, wadowickim, suskim, myślenickim, limanowskim, Nowy Sącz, nowosądeckim, gorlickim; podkarpackie, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

Synoptycy IMGW zapowiadają, że średnia prędkość południowo-zachodniego i południowego wiatru wyniesie 30-45 km na godz., a porywy lokalnie do 75-85 km na godz.