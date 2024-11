W związku z obowiązującymi ostrzeżeniami atmosferycznymi oraz prognozami pogody wskazującymi na porywisty wiatr w piątek, 1 listopada, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - jako zarządca cmentarzy komunalnych w Gdańsku - zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości odłożenia w czasie odwiedzin cmentarzy lub przebywanie na ich niezadrzewionej części" - podał GZDiZ. Ostrzeżenie zostało opublikowane na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zielni. "

Ostrzeżenia IMGW

W części woj. pomorskiego obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Dotyczy powiatów: słupskiego, lęborskiego, wejherowskiego, puckiego, Gdyni, Sopotu oraz Gdańska. Prognozuje się tam silny wiatr o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do północy w sobotę 2 listopada.

W pozostałej części woj. obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia - tam prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

