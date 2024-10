We wschodniej części kraju prognozowane są gęste mgły, które mogą znacznie ograniczać widoczność, nawet do 200 metrów. W centralnej i zachodniej Polsce warunki pogodowe będą bardziej sprzyjające – z przewagą niewielkiego zachmurzenia.

Temperatura maksymalna w czwartek wyniesie od 10°C na północnym wschodzie do 13°C na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z wyjątkiem północy, gdzie lokalnie może wystąpić porywisty wiatr. Kierunki wiatru będą zróżnicowane – na południu będzie wiać z kierunku wschodniego, na północy z zachodniego, natomiast w Polsce centralnej kierunek wiatru będzie zmienny, co wynika z wpływu wyżu nad krajem.

IMGW ostrzega: Gęste mgły sparaliżują część Polski

Noc z czwartku na piątek przyniesie dalsze pogorszenie widoczności na południu i wschodzie kraju, gdzie mgły będą wyjątkowo gęste, a widoczność może spaść poniżej 200 metrów. "Te mgły pojawią się ok. godz. 23 w czwartek i będą utrzymywać się do godz. 10 w piątek" – ostrzega IMGW.

W regionach objętych mgłami zachmurzenie wzrośnie do całkowitego, a temperatura minimalna wyniesie od 1°C na wschodzie, przez 3°C w centrum, aż do 9°C na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat możliwe są przymrozki przy gruncie do -2°C.

Piątek zapowiada się pogodnie na większości obszaru Polski, choć we wschodnich regionach nadal występować będą mgły. Temperatury maksymalne wyniosą od 12°C na północnym wschodzie do 18°C na zachodzie, z lokalnymi różnicami, zwłaszcza w rejonach podgórskich Karpat, gdzie termometry pokażą około 13°C.

Wiatr w piątek będzie słaby i umiarkowany, choć na zachodzie miejscami porywisty – w szczególności na Przedgórzu Sudeckim, gdzie prędkość wiatru może sięgnąć 60 km/h, a w Sudetach nawet do 70 km/h.

Pogoda na weekend. Parasolka obowiązkowo

W nocy z piątku na sobotę na Kujawach i Warmii mogą wystąpić słabe opady deszczu, przy zachmurzeniu małym i umiarkowanym. W wielu regionach, zwłaszcza na południu i nad morzem, pojawią się mgły ograniczające widoczność. Temperatura minimalna wyniesie od 2°C na wschodzie, przez 6°C w centrum, do 10°C na południu. W rejonach podgórskich możliwe są przygruntowe przymrozki do -2°C, a wiatr pozostanie słaby, z kierunku południowego, nad morzem miejscami umiarkowany.

Źródło: IMGW, PAP.