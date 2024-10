Nad Włochami przetacza się fala ulew, która na południu ma potrwać do wtorku. Na Sycylii, w Toskanii, Ligurii i Emilii- Romanii doszło do powodzi w rezultacie gwałtownych opadów i burz. W Katanii po ulewie ulice zamieniły się w rwące potoki. Mieszkańcy wielu innych miejscowości musieli je opuścić. Niektórzy weszli na dachy, by tam oczekiwać na pomoc.