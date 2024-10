Niż Dagmar wkroczył do Polski. Co przyniesie w pogodzie?

Pierwsza część października w Polsce zapowiada się dość pochmurnie. Wszystko to za sprawą niżu Dagmar, który może przynieść deszczową aurę, a także przymrozki. Przedsmak tego mieliśmy już w nocy z poniedziałku na wtorek. W Zakopanem termometry pokazały -1,4 stopnia Celsjusza, a na Kasprowym Wierchu -4,6 st. C. IMGW zarejestrował również przygruntowe przymrozki w Łodzi i Zakopanem, gdzie temperatura wyniosła -4 st. C. W miejscowości Dębno odnotowano najniższą wartość - -6 st. C.

Z długoterminowej prognozy pogody przygotowanej przez IMGW wynika, że w październiku deszczowo może być w zachodniej części Polski. Na tych obszarach średnia suma opadów powinna przekraczać normę wieloletnią. Na pozostałym obszarze ma natomiast mieścić się w normie. Ponadto temperatury w październiku powinny być zgodne z typowymi dla tego miesiąca.

Pogoda na Wszystkich Świętych. Jest najnowsza prognoza IMGW

Na dzień Wszystkich Świętych w Polsce możemy spodziewać się typowej jesiennej aury. Prognozy, oparte na długoterminowych analizach IMGW, sugerują, że warunki atmosferyczne będą stabilne. Temperatury mogą wynosić od 8 do 12 stopni Celsjusza, co będzie sprzyjało spacerom po cmentarzach.

Na północy, w rejonie Pomorza, temperatura może być nieco wyższa niż w innych częściach kraju, co sprawi, że dzień Wszystkich Świętych będzie tam cieplejszy od normy wieloletniej. Możliwe, że w tym regionie warunki będą bardziej sprzyjające niż w pozostałej części Polski.

Jaka będzie pogoda na Wszystkich Świętych? Są też i złe wieści

Choć prognozy na ten dzień wskazują na możliwość wystąpienia lekkich opadów deszczu, nie powinny one być zbyt intensywne. Jednak na deszczową aurę w dzień Wszystkich Świętychmuszą być przygotowani mieszkańcy Dolnego Śląska, Opolszczyzny oraz Małopolski. Suma opadów w tych regionach może przekroczyć normy wieloletnie. W pozostałych częściach kraju opady w okresie przejściowym między październikiem a listopadem powinny być zgodne z normą.

1 listopadaw wielu miejscach można się spodziewać spokoju pod względem deszczu, jednak nie można całkowicie wykluczyć przelotnych opadów ani silniejszych podmuchów wiatru. Warto jednak pamiętać, że jest to prognoza długoterminowa, co wiąże się z istotnym ryzykiem błędu.