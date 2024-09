Opady na południowym zachodzie Polski mogą dojść do 50 l wody na metr kwadratowy w ciągu 12 godzin. Intensywne opady deszczu wynikają z przechodzącego nad Polską niżu genuańskiego Boris. Jakby tego mało przez Polskę przejdą burze, prognozowany jest także silny wiatr.

Alert RCB. Lista województw

Nawałnice i burze nadejdą do Polski w piątek wieczorem. Alerty RCB dotyczą piątkowego wieczoru i soboty 14 września. Ostrzeżenia o groźnych zjawiskach pogodowych zostały rozesłane do mieszkańców w następujących województwach:

śląskim;

małopolskim;

dolnośląskim;

opolskim;

podkarpackim;

świętokrzyskim;

lubelskim;

łódzkim;

mazowieckim - powiaty: białobrzeski, garwoliński, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, Radom, radomski, szydłowiecki i zwoleński; lubuskim - powiat wschowski; wielkopolskim - powiaty: gnieźnieński, gostyński, jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, Konin, koniński, krotoszyński, leszczyński, Leszno, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, słupecki, średzki, śremski, turecki i wrzesiński.

Ulewne opady deszczu i silny wiatr

Najbliższe dni upłyną pod znakiem ulewnych opadów deszczu, którym może towarzyszyć silny wiatr, zwłaszcza w południowej Polsce. Istnieje zagrożenie pojawienia się lokalnych powodzi – informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Rządzący co prawda uspokajają, że nie ma ma powodów do paniki, a prognozy są bardziej optymistyczne niż wcześniej, ale meteorolodzy są innego zdania. Prognozy są coraz bardziej niebezpieczne: na południowym zachodzie do niedzieli może spaść nawet do 400 litrów wody na metr kwadratowy - powiedział na antenie TVP Info rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski.

