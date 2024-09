W poniedziałek przewidywane jest umiarkowane zachmurzenie, które będzie stopniowo wzrastać od zachodu do całkowitego. Na zachodzie i południu kraju wystąpią opady deszczu, miejscami o umiarkowanym natężeniu, a lokalnie mogą wystąpić burze. Suma opadów na zachodzie miejscami osiągnie do 25 mm. Wschodnia część kraju na początku dnia pozostanie bez opadów. Temperatury będą zróżnicowane – od 18-22°C na zachodzie i w rejonach podgórskich, około 26°C w centrum, aż do 29-30°C na wschodzie.

Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, na Podhalu początkowo silniejszy – do 75 km/h. Wieczorem w rejonie Zatoki Gdańskiej wiatr będzie dość silny, osiągając w porywach 65 km/h. W górach, szczególnie w Tatrach, spodziewane są porywy do 100 km/h.

Prognoza pogody IMGW na noc z poniedziałku na wtorek

Nocą zachmurzenie utrzyma się na dużym poziomie, a deszcz będzie się przemieszczał wzdłuż kraju. Lokalnie mogą wystąpić burze, a na południu opady o umiarkowanym natężeniu z sumą do 20 mm. Minimalne temperatury wyniosą od 12 do 16°C, na Podhalu chłodniej, około 11°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale na północy oraz nad morzem możliwe porywy do 75 km/h.

Prognoza IMGW na wtorek

Wtorek przyniesie duże zachmurzenie i dalsze opady deszczu, miejscami możliwe burze. W południowo-wschodnich rejonach kraju suma opadów wyniesie do 15 mm. Maksymalne temperatury wyniosą od 17 do 22°C, chłodniej będzie na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich, gdzie termometry wskażą około 16°C. Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany, choć nad morzem może być porywisty.

