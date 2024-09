Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał szczegółową prognozę na nadchodzący tydzień.

Prognoza pogody IMGW

W najbliższy weekend w Polsce dominować będzie upał. Temperatury mogą sięgać nawet 32°C. Natomiast od wtorku spodziewane jest ochłodzenie, z opadami deszczu i burzami oraz temperaturami od 18°C do 24°C. IMGW zapowiada także kontynuację suszy hydrologicznej i wydało ostrzeżenia dla obszarów narażonych na deficyt wody.

Weekend pod znakiem upałów

W najbliższy piątek i sobotę Polska będzie cieszyć się słoneczną pogodą z temperaturami sięgającymi nawet 32°C. Najchłodniej będzie na wybrzeżu i w regionach podgórskich, gdzie maksymalna temperatura wyniesie od 23°C do 26°C. Miejscami, zwłaszcza na południu i południowym zachodzie, mogą pojawić się lokalne burze oraz opady, których suma nie przekroczy 15 mm. Wiatr będzie na ogół słaby, umiarkowany, lecz w miejscach burzowych może osiągnąć większe prędkości.

Nagłe ochłodzenie i burze od wtorku

Po gorącym weekendzie we wtorek nastąpi znaczne ochłodzenie, a w całym kraju pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Temperatury maksymalne spadną do przedziału od 18°C na Wybrzeżu i w rejonach podgórskich, do 24°C w centralnych i południowych regionach. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, z prędkością do 65 km/h, co może utrudniać codzienne funkcjonowanie, zwłaszcza w regionach najbardziej narażonych na zjawiska burzowe.

Hydrologiczne ostrzeżenia: kontynuacja suszy

IMGW ostrzega przed dalszym pogłębianiem się suszy hydrologicznej. Opady, które pojawią się w nadchodzących dniach, nie zmienią znacząco sytuacji. Zjawisko suszy dotyczy szczególnie obszarów miejskich, gdzie mogą wystąpić podtopienia przy gwałtownych opadach. Na Wiśle i Odrze przewiduje się stabilizację stanów wody, ale w niektórych miejscach mogą pojawić się lokalne wzrosty.