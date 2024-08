Nad środkową częścią Europy rozciąga się wyż. Po jego zachodniej stronie płynie gorące powietrze z Afryki. W przyszłym tygodniu będzie możemy spodziewać się upału, który osiągnie 33 stopnie według tvnmeteo.pl. Najgorętsza pogoda utrzyma się do soboty 17 sierpnia, a później, mimo że nadal będzie bardzo ciepło, to temperatura nie będzie już przekraczać 30 stopni.

Reklama

Prognoza IMGW do 20 sierpnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej przypomina, że prognoza powyżej siedmiu dni sprawdza się jedynie w 50 proc. Zgonie z prognozami instytutu obejmującymi okres do 20 sierpnia, najcieplej ma być w czwartek 15 sierpnia i w sobotę 17 sierpnia. Wtedy temperatura w Polsce przekroczy 30 stopni Celsjusza. W niektórych regionach Polski ma wzrosnąć do 31 st. i to będzie maksimum.

Reklama

Prognoza pogody na poniedziałek 12 sierpnia

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na krańcach północno-wschodnich okresami duże i tam miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20 st. C na północy, około 25 st. C w centrum, do 27 st. C na południu i zachodzie; nad morzem około 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na Półwyspie Helskim dość silny, porywisty, przeważnie północno-zachodni.

Z każdym dniem powinno być coraz cieplej, w środę i w czwartek temperatura maksymalna powietrza przekroczyć może 30 st. C. Od środy powrócą też burze, początkowo na zachodzie kraju, a w czwartek padać i grzmieć może w całej Polsce. Po opadach burzowych w czwartek możliwe są lokalne wzrosty na rzekach. Powrót upałów przełoży się na wzrost zagrożenia suszą i dalsze spadki stanów wody.