IMGW ostrzega: Silny wiatr i burze. Później spore ochłodzenie

Na krańcach południowo-wschodnich zalega jeszcze bardzo ciepłe powietrze polarne morskie, nad pozostały obszar kraju za frontem napływa chłodniejsza masa powietrza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

Reklama

Weekend z burzami: gdzie spadnie najwięcej deszczu?

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, początkowo na wschodzie, a po południu także na północnym zachodzie z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem; początkowo na północnym zachodzie jednostajne opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Większa intensywność zjawisk burzowych na wschodzie i południowym wschodzie kraju i tam prognozowana suma opadów od 20 mm do 30 mm. Na północy kraju suma opadów do około 20 mm. Temperatura maksymalna od 19 st.C nad morzem do około 22 st.C w centrum i na zachodzie i 32 st.C na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, przejściowo dość silny i silny do około 45 km/h, w porywach do 85 km/h, w Tatrach do 100 km/h, południowo-zachodni skręcający na zachodni i północno-zachodni. Porywy wiatru w czasie burz do około 85 km/h.

W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północy oraz na południowym wschodzie Podkarpacia okresami umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Na wybrzeżu i w rejonie Zatoki Gdańskiej możliwe burze. Prognozowana suma opadów na północnym wschodzie około 10 mm. Temperatura minimalna od 11 st.C do 16 st.C, jedynie w rejonach podgórskich od 9 st.C do 11 st.C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami porywisty, w Sudetach w porywach do 55 km/h, na wybrzeżu do 70 km/h, zachodni i północno-zachodni.

W poniedziałek zachmurzenie na ogół umiarkowane, tylko na północy miejscami duże i tam przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadów na północnym wschodzie około 10 mm. Temperatura maksymalna od 19 st.C do 24 st.C. Wiatr umiarkowany, porywisty, w Sudetach w porywach do 55 km/h, na wybrzeżu, na wschodzie i w Tatrach do 60 km/h, na północnym wschodzie do 70 km/h, zachodni i północno-zachodni.

Reklama

IMGW ostrzega: Silny wiatr i burze. Później spore ochłodzenie

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, pod wieczór z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu i burze. Suma opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna 25 st.C. Wiatr początkowo słaby, stopniowo wzmagający się do umiarkowanego, okresami dość silnego, w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich. W trakcie burz możliwe porywy do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 15 st.C. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty, zachodni.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura maksymalna 24 st.C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, północno-zachodni i zachodni.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie