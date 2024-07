W sobotę do końca dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na północnym zachodzie może wzrastać ono do dużego, tam możliwy przelotny deszcz i burze - poinformowała synoptyk IMGW. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C. nad samym morzem, około 26 st. C. na północy, do 31 st. C. na południu. Wiatr przeważnie będzie słaby, południowo-zachodni i południowy, w czasie burz porywisty.

Upał najintensywniej będzie nam dokuczał na krańcach południowo-wschodnich - powiedziała Dąbrowska.

W nocy na zachodzie kraju zachmurzenie całkowite, będzie padał przelotny deszcz i wystąpią burze. Te zjawiska najbardziej intensywne będą na Pomorzu, gdzie może spać od 30 do 40 mm deszczu. W trakcie burz porywy wiatru wyniosą do 70 km/h. Bez opadów jeszcze tylko na południu, w województwie małopolskim i podkarpackim. Wygląda na to, że tam strefa opadów nie dotrze - dodała synoptyk IMGW. Na Pomorzu temperatura wyniesie około 13 st. c., na południu około 20 st. c. Wiatr poza burzami słaby i umiarkowany, głównie z kierunków południowych, jedynie w rejonach podgórskich porywy do 50 km/h.

W niedzielę przelotne opady deszczu i burze już w całym kraju. Będzie padać, będzie grzmieć i zrobi się zdecydowanie chłodniej - powiedziała Grażyna Dąbrowska. Opady w trakcie burz wyniosą od 15 do 20 mm, a porywy wiatru mogą sięgnąć 80 km/h. Poza burzami silny wiatr, szczególnie na wybrzeżu - do 65 km/h. Temperatura nad samym morzem wyniesie około 19 st. C., 20 st. C. na przeważającym obszarze kraju.

Upał, burze, ochłodzenie. Ekstremalna pogoda w weekend

Głównie w części zachodniej ten upał z nami jeszcze pozostanie. Temperatura wyniesie tam od 28 do 32 st. C. - zaznaczyła synoptyk IMGW.

Noc będzie pogodna na przeważającym obszarze kraju. Jedynie na północy zachmurzenie umiarkowane i przelotny deszcz, możliwe burze. Temperatura wyniesie od 10 st. C. w rejonach podgórskich, do 12-13 st. C. na południu kraju. Najcieplej będzie nad morzem, do 16 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny na obszarze całego kraju i porywisty na wybrzeżu - tutaj porywy mogą dochodzić do 70 km/h.

Ostrzeżenia IMGW przed upałami

IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałami dla województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Obowiązuje ono od godz. 12. do godz. 18. w sobotę.

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami obowiązuje województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie. Obowiązuje ono od godziny 12. do godz. 17. w sobotę.

Ostrzeżenie IMGW przed burzami dotyczy woj. łódzkiego i dolnośląskiego i obowiązuje do godz. 18. w sobotę.

Ostrzeżenie przed silnym deszczem z burzami dotyczy województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego i obowiązuje od północy w niedzielę do godziny 12. w niedzielę.

