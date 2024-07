Alert IMGW. II stopień zagrożenia burzami i upałami w większości kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pogodowe dla całej Polski. We wtorek, 16 lipca, spodziewane są burze z gradem i ulewnym deszczem, którym mogą towarzyszyć porywy wiatru do 100 km/h. Dla większości kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia, co oznacza wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk.