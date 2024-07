W sobotę do wieczora zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W całym kraju miejscami spodziewane są przelotne opady deszczu, a na wschodzie, południowym wschodzie oraz na wybrzeżu miejscami pojawią się burze z gradem i opadem deszczu do 30-50 mm. W trakcie burz porywy wiatru do 60-65 km/h, a miejscami na południowym wschodzie do 90 km/h. Temperatura na wybrzeżu i od 20 do 22 st. C, w centrum kraju około 26-27 st. C, do 35 st. C na krańcach południowo-wschodnich kraju. Wiatr, poza obszarem burz, będzie umiarkowany, okresami porywisty. Porywy wiatru do około 55-60 km/h.

Reklama

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami nadal występować będą przelotne opady deszczu oraz burze. Burze będą występować w "praktycznie całej południowo-wschodniej połowie kraju" - powiedział PAP synoptyk IMGW Jakub Gawron. Początkowo również na wybrzeżu mogą pojawiać się jeszcze słabe burze. Na pozostałym obszarze burzom towarzyszyć będzie grad i opad deszczu do 40-50 mm. Porywy wiatru podczas burz do nawet 90-100 km/h. Najzimniej będzie około 12 st. C na krańcach północno-zachodnich, w centrum kraju około 16 st. C, do 23 st. C na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr, poza obszarem burz, będzie słaby i zmienny. Porywy wiatru do około 60 km/h.

IMGW ostrzega: Gwałtowne burze z gradem i ulewami w całym kraju

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami znowu możliwe przelotne opady deszczu "w dwóch pasach: w południowo-wschodniej i częściowo wschodnia połowie kraju oraz na północnym-zachodzie" - powiedział synoptyk IMGW. Burze będą gwałtowne. Na wschodzie suma opadów do 40-50 mm, na północnym Zachodzie około 20 mm opadu. W obu obszarach burz silne porywy wiatru do 80-90 km/h. Temperatura od 22 st. C nad morzem, około 26 st. C w centrum, do 32 st. C na południowym wschodzie. Wiatr, poza obszarem burz, słaby i umiarkowany, z kierunków zmienny.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie na ogół umiarkowane z okresowymi rozpogodzeniami. Miejscami nadal będą występować przelotne opady deszczu i burze. Na południowym wschodzie kraju burze mogą być jeszcze dość gwałtowne. Opady deszczu na tym obszarze do 20-40 mm, a na północnym-zachodzie do 10-15 mm i porywy wiatru w trakcie burz do około 65-70 km/h. W późnych godzinach nocnych mogą tworzyć się mgły utrudniające widzialność do około 300 mm. Najchłodniej od 12-13 st. C na północnym-zachodzie Polski i w rejonach podgórskich, około 17 st. C w centrum, do 21 st. C na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr, poza obszarem burz będzie słaby i zmienny.