Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Na dzisiaj prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu oraz porywy wiatru do 120 km/h. Lokalnie spodziewany jest grad. Oprócz tego zagrożeniem dla zdrowia może być upał.

Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia - burze

Ostrzeżenia trzeciego stopnia obowiązują w województwach:

podlaskim, w powiatach wschodnich;

mazowieckim, w powiecie łosickim;

lubelskim, w powiatach wschodnich;

podkarpackim, w powiatach wschodnich.

W regionach tych prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 60 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 120 kilometrów na godzinę. Lokalnie grad.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim, w powiatach: gołdapskim, oleckim, ełckim, piskim, giżyckim, węgorzewskim, kętrzyńskim, mrągowskim;podlaskim, poza powiatami objętymi alarmami wyższego stopnia;mazowieckim, w powiatach: ostrołęckim, Ostołęka, makowskim, pułtuskim, legionowskim, wołomińskim, Warszawa, otwockim, kozienickim, radomskim, Radom, lipskim, zwoleńskim, garwolińskim, mińskim, siedleckim, Siedlce, sokołowskim, wyszkowskim, ostrowskim;świętokrzyskim, w powiatach: starachowickim, ostrowieckim, opatowskim, sandomierskim, staszowskim, buskim;małopolskim, w powiatach: dąbrowskim, tarnowskim, Tarnów, gorlickim, nowosądeckim, brzeskim;podkarpackim, poza powiatami objętymi alarmami wyższego stopnia;lubelskim, poza powiatami objętymi alarmami wyższego stopnia.

Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 do 45 l/mkw. oraz porywy wiatru do 90 km/h, miejscami do 100 km/h. Lokalnie spadnie grad.

Alarmy będą ważne w czwartek w godz. 12-20.

Prognoza pogody na czwartek 11 lipca

Synoptycy przewidują zachmurzenie umiarkowane i duże. Wystąpią burze z przelotnymi opadami deszczu, miejscami również gradu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm; na wschodzie burze gwałtowne z opadem chwilami nawalnym i sumą do 60 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C, 22 st. C nad samym morzem, 24 st. C, 27 st. C w rejonach podgórskich i na zachodzie do 32°C, 34°C na wschodzie i południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie południowy, na pozostałym obszarze z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do około 85 km/h, na wschodzie kraju lokalnie do 120 km/h.