IMGW informuje o nowym ostrzeżeniu meteorologicznym. Prognozowane są burze 1 i 2 stopnia. Burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Ostrzeżenie może być kontynuowane z wyższym stopniem - podaje IMGW.

Jak podał IMGW, w województwach podkarpackim i małopolskim, we wschodnich częściach śląskiego i świętokrzyskiego, a także w południowej części lubelskiego ostrzeżenie 2 stopnia przed burzami obowiązuje od godz. 10 w poniedziałek do godz. 2 we wtorek.

W poniedziałek Instytut wydał również ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia ws. gwałtownych wzrostów stanów wód. Obowiązują od Opola przez Częstochowę, Piotrków Trybunalski, Katowice, Bielsko-Białą, Kraków, Tarnów i Kielce po Krosno, Przemyśl, Sanok oraz Lesko.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 55 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie możliwy opad gradu. Istnieje również ryzyko rozwoju trąby powietrznej.