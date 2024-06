Lokalne służby ratunkowe poinformowały, że w Czechach osiemnaście osób zostało rannych po uderzeniu pioruna w drzewo, pod którym się ukrywały. Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie w parku zamkowym Liberec-Vratislavice, położonym w północnym regionie libereckim, około 90 km na północny wschód od stolicy Pragi.

Zdjęcia i filmy udostępnione przez straż pożarną przedstawiają dziesiątki osób z personelu ratunkowego i pojazdów na miejscu uderzenia pioruna. Służby nie podały szczegółów dotyczących osób rannych, ale lokalne media informują, że wśród osób zabranych do szpitala były dzieci, a w parku organizowano wydarzenie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Czeska telewizja CT 24 podała, że ​​pięcioro rannych to dzieci w wieku od dwóch do 16 lat, a pięcioro dorosłych zostało reanimowanych na miejscu. Rzecznik szpitala regionalnego w Libercu, Vaclav Ricar, powiedział lokalnej gazecie Liberecky Denik, że przyjęto do niego 17 przytomnych pacjentów. Potwierdził również, że jedno dziecko zostało przetransportowane samolotem do szpitala w Pradze.

Ulewne deszcze i burze w Czechach

W weekend Czechy nawiedziły ulewne deszcze i burze. Pojawiły się także doniesienia o powodziach, które dotknęły niektóre części kraju. Do powodzi przyczynia się wiele czynników, ale ocieplająca się atmosfera spowodowana zmianami klimatycznymi zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnych opadów. Od początku ery przemysłowej świat ocieplił się już o około 1,1°C, a temperatury będą nadal rosły, jeśli nie dojdzie do radykalnych cięć emisji.

Co robić, gdy zaskoczy burza

Jeśli burza zaskoczy Cię na zewnątrz, eksperci radzą znaleźć nisko położone miejsce z dala od drzew, ogrodzeń i słupów. Odczycie mrowienia na skórze i jeżenia się włosów oznacza, że zaraz uderzy piorun. Trzeba wtedy natychmiast przykucnąć, balansując na śródstopiu, położyć ręce na kolanach z głową między nimi i zminimalizować kontakt z podłożem.