Dziś w nocy mają pojawić się przymrozki. Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do -4°C.

Żółte ostrzeżenia przed nimi będą obowiązywały na terenie Pomorza Środkowego, w zachodniej części woj. kujawsko-pomorskiego, większości Wielkopolski, na Dolnym Śląsku, w zachodniej Opolszczyznie oraz na południu Małopolski i Górnego Śląska.

Oprócz tego na południu woj. dolnośląskiego, śląskiego i małopolskiego oraz w powiecie nyskim (woj. opolskie) IMGW ogłosił alarmy pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Ryzyko pojawienia się zjawiska to 80 proc.

Opady śniegu i zamarznięte drogi

"Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie" ostrzega IMGW.

Jakby tego było mało pojawią się opady deszczu, ale również deszczu ze śniegiem oraz śniegu, nawet do 8 cm, w woj. śląskim (powiaty cieszyński, żywiecki, bielski i Bielsko-Biała) oraz w małopolskim (powiaty nowosądecki, nowotarski, tatrzański, limanowski, suski).

Ostrzeżenie będzie obowiązywało dziś od godz. 18 do czwartku do godz. 6.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska to 80 proc.

Prognoza pogody na 25 kwietnia

W czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przewiduje się opady deszczu i deszczu ze śniegiem, miejscami możliwe burze z krupą śnieżną lub drobnym gradem.

W górach powyżej 1400 m n.p.m. deszcz ze śniegiem i śnieg. Na północnym zachodzie kraju suma opadów - do około 10 mm.

Temperatura maksymalna od 7 st. C na północnym wschodzie, wybrzeżu i w obszarach podgórskich, około 11 st. C w centrum do 12 st. C na południu i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, przeważnie południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny, w porywach do 60 km/h.

Prognoza pogody ma 26 kwietnia

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie początkowo miejscami duże z zanikającymi opadami deszczu, głównie na północy kraju. Temperatura minimalna od -1 st. C do 3 st. C, chłodniej na obszarach podgórskich, od -4 st. C do -1 st. C. Wiatr słaby, na wybrzeżu także umiarkowany, południowo-zachodni, na południu miejscami zmienny. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

W piątek zachmurzenie ma być umiarkowane i duże. Na północy miejscami przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od około 11 st. C na wybrzeżu do 17 st. C na południu. Wiatr na ogół słaby, południowo-zachodni i południowy.