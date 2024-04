Alerty IMGW - obowiązują prawie w całym kraju z wyjątkiem województw podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego, a także części województw warmińsko-mazurskiego i lubuskiego oraz niewielkich obszarów nad samym morzem.

Dzisiejszej nocy prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1 stopnia C, przy gruncie do -3 st. C, a na krańcach południowych Polski do około -3 st C, przy gruncie do około -5 st. C.

Ostrzeżenia przed przymrozkami na razie obowiązują do czwartku do godziny 8 rano.

Reklama

Nie jest wykluczone, że będą przedłużone, ponieważ pogoda się nie poprawi.

Reklama

Jak informuje IMGW w najbliższym tygodniu nie widać znaczącego ocieplenia. Nocom towarzyszyć będą przymrozki, tylko noc z piątku na sobotę zapowiada się z dodatnią temperaturą w całym kraju. Dodatkowo od niedzieli można spodziewać się opadów śniegu.

Dziś na Kasprowym Wierchu zanotowano 53 cm śniegu. Na Śnieżkę natomiast wróciła zima i przybyło 10 cm świeżego puchu.