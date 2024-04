Jaka pogoda 15 kwietnia 2024 r.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominować będą niże z ośrodkami nad Morzem Północnym i zachodnią Rosją, jedynie południowo-zachodnia część kontynentu będzie w zasięgu klina wyżu znad Atlantyku. Polska przejściowo znajdzie się w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia. Po południu od zachodu powoli nasuwać się będzie zatoka niżowa związana z niżem znad Morza Północnego. Nadal napływać będzie powietrze polarne morskie. Wieczorem ciśnienie nieznacznie wzrośnie, potem będzie spadać.

Jakie ciśnienie

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

W dzień zachmurzenie - czy w całej Polsce

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północy i północnym wschodzie rozpogodzenia. Za wyjątkiem północnego wschodu miejscami opady deszczu, na południowym wschodzie też burze. Na południowym wschodzie prognozowana suma opadów od 10 mm do 25 mm. Pod wieczór burze możliwe też na krańcach zachodnich. Temperatura maksymalna od 7 st. C na wybrzeżu i 9 st. C, 10 st. C na północy, wschodzie oraz miejscami południowym wschodzie, około 12 st. C w centrum i na zachodzie do 16 st. C, 17 st. C na południowym wschodzie. Cieplej tylko na obszarach podgórskich w Karpatach, od 18 st. C do 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni, tylko na południowym wschodzie północno-wschodni. W czasie wieczornych burz na zachodzie porywy wiatru do 60 km/h, na południowym wschodzie do 70 km/h. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 80 km/h, w Sudetach do 90 km/h. (PAP)

