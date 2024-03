Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia drugiego stopnia dla Małopolski oraz trzech powiatów województwa podkarpackiego: mieleckiego, dębickiego i jasielskiego. Na tych terenach w nocy prędkość wiatru osiągnie aż 90 km/h w porywach. Miejscami zagrzmi. Ostrzeżenie zacznie obowiązywać w czwartek o godz. 22 i będzie ważne do 3 nad ranem w piątek.

Pojawiło się też ostrzeżenie pierwszego stopnia. Dotyczy województw: śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz południowej części lubelskiego. Synoptycy przewidują, że wiatr będzie tam wiał ze średnią prędkością do 40 km/h, w porywach do 85 km/h. Można spodziewać się także burz. Ostrzeżenie ważne będzie przez pięć godzin, w piątek o godz. 2 do 7 rano.

Jak poinformował tvnmeteo.pl synoptyk Daniel Kowalczyk, nad Polską pojawiają się słabe i umiarkowane burze już od godzin popołudniowych. Towarzyszą im opady deszczu rzędu 10-15 litrów wody na metr kwadratowy, a także wiatr w porywach osiągający prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę.