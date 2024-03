"W najbliższych dniach nastąpi całkowita przebudowa cyrkulacji nad Europą, dotychczas zdominowanej przez pochmurne i mokre układy niskiego ciśnienia. Południowe, wschodnie i centralne regiony kontynentu obejmą potężne wyże" czytamy w serwisie Twojapogoda.pl.

Według serwisu, "władza pochmurnych i mokrych cyklonów dobiega końca". Na ich miejsce pojawią się potężne antycyklony, które przyniosą zwrot w pogodzie.

Dziś w kraju spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, na zachodzie miejscami małe. W niektórych regionach (na wschodzie Polski, w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz w obszarach podgórskich) należy się spodziewać opadów śniegu później deszczu. Temperatura maksymalna od 4 st. Celsjusza do 9 st. C.

W środę - nieco cieplej. Temperatura maksymalna od 6 stopni C do 14 st. C. Następne dni przyniosą ocieplenie, ale potem znów pogoda się pogorszy.

W weekend czeka nas ochłodzenie, w górach spadnie nawet 25 centymetrów śniegu.

Na początku przyszłego tygodnia piękna pogoda powróci. Według synoptyków ma być słonecznie i bez kropli deszczu. Temperatura będzie wahać się 5 do ponad 10 stopni. Wielkanoc zapowiada się więc pogodnie.