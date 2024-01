W niedzielę będzie więcej słońca w całym kraju. Na południu zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane i tylko okresami duże. Słabe opady śniegu wystąpią na wschodzie. Temperatura maksymalna od minus 3 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie, ok. 1 w centrum, do 3 stopni na zachodzie.

Pogoda na Dzień Babci

Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, a porywy nie powinny przekraczać 50 km/h, z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie będzie małe na południu kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i okresami duże. Słabe opady śniegu wystąpią na północnym wschodzie.

Nad ranem na Nizinie Szczecińskiej i na Pomorzu Zachodnim będzie padał deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura minimalna od -9 stopni Celsjusza w kotlinach karpackich, na przeważającym obszarze od -4 do -2 stopni, do 2 w Świnoujściu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na zachodzie chwilami porywisty. Na Pomorzu Zachodnim porywy wyniosą do 60 km/h, południowy i południowo zachodni.

Nadchodzi odwilż

Michał Ogrodnik poinformował, że od poniedziałku przez kilka dni czeka nas ocieplenie i odwilż. W tym czasie będzie wiał silny wiatr i będzie padał deszcz.