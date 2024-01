Prognoza pogody na ferie 2024

Po kilku cieplejszych dniach na początku nowego roku, obecnie obserwować możemy ochłodzenie. Do Polski dotarły masy mroźnego powietrza. W obliczu zbliżających się ferii zimowych 2024 wielu z nas zastanawia się, czy prawdziwa zima rozgości się w naszym kraju na dłużej.

IMGW na swoim profilu na platformie X we wpisie opublikowanym 4 stycznia przedstawiło długoterminową prognozę pogody na najbliższe tygodnie – obejmującą okres od 8 stycznia do 11 lutego. Jest to prognoza oparta o anomalia średniej temperatury powietrza względem lat 1991-2020. Według tych prognoz możemy spodziewać się, że tegoroczny styczeń będzie chłodniejszy niż miało to miejsce zazwyczaj w latach 1991-2020.

Reklama

W Polsce ferie zimoweodbywają się zgodnie z podziałem na województwa w czterech terminach. Rozpoczynają się już 15 stycznia, a kończą 25 lutego. Przedstawiona przez IMGW ostatnia długoterminowa prognoza pogody obejmuje więc niemal cały ten okres.

Długoterminowa prognoza pogody na ferie 2024. Temperatura

W ciągu najbliższego tygodnia od poniedziałku 8 stycznia, a więc ostatniego tygodnia przed rozpoczynającymi się w niektórych województwach feriami, możemy spodziewać się ujemnych anomalii średniej temperatury powietrza względem lat 1991-2020. Podobnie – według prognoz – sytuacja ma wyglądać w kolejnym styczniowym tygodniu od poniedziałku 15 stycznia, a więc w tygodniu rozpoczynającym w naszym kraju okres ferii zimowych. Oznacza to, że temperatura powietrza może być niższa niż bywało to w latach ubiegłych. Synoptycy z IMGW podkreślają, że ostatni taki lekko chłodny styczeń miał miejsce 5 lat temu.

Temperatura w czasie ostatniego tygodnia stycznia – zgodnie ze wspomnianą długoterminową prognozą pogody – ma kształtować się natomiast nieco powyżej anomalii średniej temperatury powietrza względem lat 1991-2020. Następne dwa tygodnie, przypadające już na luty, mają być nieco chłodniejsze niż w latach ubiegłych.

Reklama

Ferie 2024: Długoterminowa prognoza pogody – opady

3 stycznia IMGW w swoim wpisie na platformie X opublikowało również długoterminową prognozę pogody w zakresie opadów atmosferycznych w okresie od 8 stycznia do 11 lutego. Zgodnie z prognozami synoptyków z IMGW najbardziej suchym tygodniem w najbliższym czasie ma być drugi tydzień stycznia – od poniedziałku 8 stycznia. W tym okresie – zgodnie z prognozami – opady mają zawierać się w przedziale 39 – 162 proc. normy wieloletniej z lat 1991-2020. IMGW prognozuje w tym czasie opady atmosferyczne mieszczące się w przedziale 4 – 11 mm.