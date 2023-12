Na północy Polski zachmurzenie będzie całkowite, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Prawie wszędzie pojawią się opady deszczu i mżawki, wyjątkiem jest południowy zachód kraju - mówi Dorota Pacocha, synoptyk IMGW.

Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 5 stopni Celsjusza na wschodnie, do 9 w centrum i na zachodzie. Chłodniej będzie w kotlinach karpackich, tam około 3 st. C.

Najsilniejszy wiatr nad morzem i w górach

Wiatr umiarkowany i okresami dość silny, na przeważającym obszarze kraju w porywach będzie osiągał prędkość do 55 km/h. Powieje z kierunku zachodniego. Nad morzem nieco silniej, tam będzie wiał średnio do 60 km/h i w porywach do 85 km/h. Synoptycy wydali ostrzeżenie meteorologiczne dla obszaru nadmorskiego, które obowiązuje do poniedziałkowego poranka. Wysoko w górach, zarówno w Sudetach jak i w Tatrach porywy wiatru będą silniejsze, nawet do 90 km/h powodując zawieje śnieżne.

W nocy nie będzie lepiej

W nocy z niedzielę na poniedziałek w północnej połowie kraju zachmurzenie duże i całkowite oraz opady deszczu lub mżawki. W południowej połowie kraju, zwłaszcza na krańcach południowych i południowo-zachodnich, zachmurzenie będzie małe oraz umiarkowane i tam bez opadów.

Temperatura minimalna wyniesie 0-2 st. C na południowym wschodzie, około 4 w centrum, do 7 na północy kraju oraz nad morzem. Chłodniej będzie w kotlinach górskich, tam termometry pokażą około minus 2 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty. W centrum i na północy kraju porywy wyniosą do 65 km/h, a nad morzem do 80 km/h. W Tatrach do 60 km/h, w Sudetach do 80 km/h.