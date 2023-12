Niedziela do końca dnia z zachmurzeniem dużym z większymi przejaśnieniami. Miejscami występują opady śniegu, ale nie są i nie będą one już tak intensywne. Najwięcej spadnie go w obszarach podgórskich, Śląska i Małopolski. Tam przybędzie do 7 cm pokrywy śnieżnej. Na Pomorzu też dopada śniegu o kolejne 5 cm. Nad samym morzem może także popadać deszcz ze śniegiem - powiedziała PAP Dorota Pacocha z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

"Mogą powstawać zawieje i zamiecie"

Temperatura w najcieplejszym momencie niedzieli wyniesie od - 3 stopni do zera stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju. Nam morzem, jak wskazała synoptyk IMGW, wzrośnie do 4 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie w obszarach podgórskich Karpat i Sudetów. Tam ok. - 6 stopni Celsjusza.

Wiatr jest słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W górach porywy wiatru sięgną do 60 km/h. Tam, gdzie pokrywa śnieżna jest sypka, będą mogły powstawać zawieje i zamiecie - ostrzegła synoptyk IMGW.

W nocy z niedzieli na poniedziałek nadal sporo chmur, spodziewane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale, na co zwróciła uwagę Pacocha, na zachodzie i południu kraju będą postępować rozpogodzenia.

Ostrzeżenia przed nocnym mrozem

Synoptyk IMGW przekazała, że zwłaszcza w pierwszej połowie nocy miejscami pojawią się przelotne opady śniegu, ale będą one słabe. Wystąpią także silne zamglenia oraz marznące mgły i będą one ograniczały widzialność do 500 m - zaznaczyła Pacocha.

Wraz z prognozowanymi nocnymi rozpogodzeniami spadnie temperatura. I to znacznie. Będzie wynosiła od - 12 stopni na południu, w centrum ok. - 5 stopni, do - 1 stopnia Celsjusza nad morzem. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Sudetów i Karpat. Tam temperatury wynosić będą ok. - 17 stopni Celsjusza. Zostały już wydane ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym mrozem właśnie dla tych obszarów - powiedziała synoptyk IMGW.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie okresami porywisty. Powieje z kierunków zachodnich.