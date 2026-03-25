Sytuacja synoptyczna i przewidywane opady deszczu oraz burze

W ciągu dnia niebo nad Polską będzie w przeważającej mierze przysłonięte chmurami, choć przewiduje się wystąpienie lokalnych przejaśnień. Od zachodu w głąb kraju przemieszczać się będzie strefa przelotnych opadów deszczu. Szczególną ostrożność powinni zachować mieszkańcy północnych i zachodnich regionów, gdzie prognozowane są wyładowania atmosferyczne oraz opady krupy śnieżnej. W wyższych partiach Sudetów aura przybierze zimowy charakter, objawiający się krótkotrwałymi opadami śniegu.

Przewidywana temperatura powietrza w regionach

Wartości na termometrach będą wykazywać znaczne zróżnicowanie regionalne. Najniższe temperatury maksymalne rzędu 12-13 stopni Celsjusza wystąpią na północy oraz w rejonach podgórskich, natomiast najchłodniej będzie nad samym morzem, gdzie słupki rtęci wskażą około 10 stopni. W pasie centralnym spodziewane jest około 16 stopni, a najcieplejsza aura zapanuje na południu kraju, gdzie temperatura może wzrosnąć do 17-18 stopni Celsjusza. Szczegółowe prognozy dla miast wojewódzkich przewidują między innymi 17 stopni w Krakowie, Rzeszowie i Wrocławiu, 16 stopni w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, natomiast w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim termometry wskażą odpowiednio 12 i 13 stopni.

Prędkość wiatru i warunki biometeorologiczne

Wiatr będzie dokuczliwy, osiągając siłę umiarkowaną i okresami dość silną. W porywach może on rozpędzać się do 60 km/h, a w pasie nadmorskim nawet do 65 km/h. Początkowo dominować będzie kierunek południowo-zachodni, jednak po południu na zachodzie kraju wiatr skręci na zachodni. Podczas przechodzenia burz porywy również mogą osiągać prędkość 65 km/h. Najtrudniejsza sytuacja wystąpi w Tatrach i Sudetach, gdzie porywy wiatru mogą osiągnąć od 75 do 90 km/h.

Prognoza pogody na noc z środy na czwartek

Nocna aura upłynie pod znakiem dużego i całkowitego zachmurzenia, z wyjątkiem północnej części kraju, gdzie możliwe są większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu będą stopniowo zanikać od północnego zachodu, jednak na południu deszcz może być momentami umiarkowany z sumą opadów dochodzącą do 20 mm. W obszarach podgórskich opady deszczu zaczną przechodzić w deszcz ze śniegiem i śnieg, co doprowadzi do przyrostu pokrywy białego puchu o około 10 cm w Tatrach, na Podhalu oraz w Beskidzie Żywieckim. Temperatura minimalna spadnie do około 0 stopni na północy i zachodzie, 3 stopni w centrum, aż po 7 stopni na południowym wschodzie, przy czym w kotlinach górskich możliwe są spadki do -1 stopnia Celsjusza. Wiatr pozostanie porywisty, skręcając na kierunki północne i powodując w górach zamiecie oraz zawieje śnieżne.

Alerty IMGW i ostrzeżenia przed przymrozkami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydanie ostrzeżeń meteorologicznych pierwszego stopnia. Alerty przed przymrozkami mają objąć południowe powiaty województwa śląskiego, w tym powiat żywiecki i cieszyński, a także południową część województwa małopolskiego z wyłączeniem powiatu tatrzańskiego. Mieszkańcy tych terenów powinni przygotować się na lokalne spadki temperatury przy gruncie poniżej zera.