Przebieg zjawisk atmosferycznych i opady w ciągu dnia

W poniedziałek, 23 marca, aura będzie charakteryzować się zmiennym stopniem zachmurzenia. Choć początkowo możemy liczyć na sporo przejaśnień przy zachmurzeniu małym i umiarkowanym, z biegiem dnia niebo będzie się okresowo chmurzyć. Na największe prawdopodobieństwo wystąpienia przelotnych opadów deszczu muszą przygotować się osoby przebywające w pasie północnym oraz zachodnim kraju. Specyficzna sytuacja pogodowa zapanuje w rejonach południowych, gdzie w obszarach podgórskich może pojawić się deszcz ze śniegiem, natomiast w wysokich partiach gór prognozowane są opady czystego śniegu.

Przewidywane wartości na termometrach i warunki wiatrowe

Pod względem termicznym poniedziałek zapowiada się stosunkowo łagodnie, choć z wyraźnymi różnicami regionalnymi. Większość stacji meteorologicznych odnotuje wartości w przedziale od 11 do 15 stopni Celsjusza. Najcieplejszym miastem będzie Wrocław, gdzie termometry wskażą nawet 16 stopni Celsjusza, podczas gdy w Warszawie, Opolu czy Gorzowie Wielkopolskim spodziewamy się 15 stopni Celsjusza. Najchłodniejszą aurę odczują mieszkańcy wybrzeża oraz osoby przebywające w dolinach górskich, gdzie temperatura oscylować będzie w granicach 8 stopni Celsjusza. Wiatr w większości kraju pozostanie słaby lub umiarkowany, przy czym jego siła wzrośnie w strefie nadmorskiej oraz w Karpatach, gdzie w porywach może osiągać prędkość do 55 km/h. Kierunek wiatru będzie ewoluował w ciągu doby, przechodząc z kierunków wschodnich na południowe i zachodnie.

Prognoza na noc oraz lokalne zagrożenia meteorologiczne

Noc z poniedziałku na wtorek przyniesie gęstszą powłokę chmur nad większością terytorium Polski, z wyjątkiem południowo-wschodnich krańców, gdzie możliwe są większe rozpogodzenia. Kluczowym utrudnieniem staną się lokalne mgły, szczególnie intensywne nad morzem, gdzie zasięg widzialności może spaść do zaledwie 300 metrów. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność również ze względu na ujemne temperatury. Minimalne wartości na termometrach wyniosą od -2 do 2 stopni Celsjusza, jednak w kotlinach karpackich mróz może być nieco silniejszy, sięgając -3 stopni Celsjusza.

Szczegółowa temperatura w największych miastach Polski

Analizując rozkład temperatur dla poszczególnych ośrodków miejskich, widać wyraźny podział na cieplejszy zachód i centrum oraz nieco chłodniejszą północ. W Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Olsztynie i Zielonej Górze słupki rtęci zatrzymają się na 14 stopni Celsjusza. Nieco niższą temperaturę, wynoszącą 13 stopni Celsjusza, odnotują mieszkańcy Białegostoku, Gdańska i Suwałk. Najniższe wartości przewidywane są dla Koszalina, gdzie spodziewamy się 12 stopni Celsjusza. Tak ukształtowany profil pogodowy sugeruje, że mimo kalendarzowej wiosny, należy być przygotowanym na typowo przejściową, marcową aurę.