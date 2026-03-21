Warunki atmosferyczne i opady w regionach południowych

W pierwszy dzień wiosny sytuacja pogodowa będzie zróżnicowana w zależności od części Polski. Mieszkańcy południowych województw muszą przygotować się na większą ilość chmur. Przewiduje się tam zachmurzenie umiarkowane, które okresami może wzrastać do dużego. W tych rejonach wystąpią również przelotne opady deszczu, natomiast w obszarach podgórskich należy spodziewać się deszczu ze śniegiem. Najtrudniejsze warunki zapanują w wysokich partiach gór, gdzie prognozowane są opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju aura będzie znacznie bardziej sprzyjająca, z dominacją pogodnego nieba i jedynie symbolicznym zachmurzeniem.

Temperatura maksymalna i siła wiatru w ciągu dnia

W najcieplejszym momencie soboty termometry w większości miast wskażą wartości oscylujące w granicach od 7 do 11 stopni Celsjusza. Najwyższe wartości odnotują mieszkańcy północno-zachodniej Polski, szczególnie w okolicach Szczecina, gdzie temperatura może wzrosnąć do 12 stopni. Chłodniej będzie jedynie na terenach podgórskich w Karpatach, gdzie spodziewane jest około 5 stopni Celsjusza. Wiatr w większości kraju pozostanie słaby, jedynie w centrum i na południu może okresowo przybierać na sile do poziomu umiarkowanego, wiejąc z kierunków wschodnich. Wyjątek stanowią Sudety, gdzie prognozowane są silniejsze porywy osiągające prędkość do 65 kilometrów na godzinę.

Szczegółowy rozkład temperatur w miastach

Analizując mapę temperatury dla całego kraju, można zauważyć wyraźną dominację wartości w okolicach 10 stopni Celsjusza. W centralnej Polsce, w tym w Warszawie, Łodzi i Zielonej Górze, słupki rtęci zatrzymają się właśnie na tej kresce. Nieco chłodniej będzie w Kielcach, gdzie prognozuje się 7 stopni, oraz w Białymstoku z wynikiem 8 stopni. W miastach takich jak Kraków, Katowice, Lublin, Rzeszów i Suwałki temperatura wyniesie 9 stopni. Na nieco wyższe wskazania, rzędu 11 stopni Celsjusza, mogą liczyć mieszkańcy Bydgoszczy, Gorzowa Wielkopolskiego, Olsztyna, Torunia oraz Wrocławia. Najcieplejszym punktem na mapie Polski będzie Szczecin z temperaturą 12 stopni, natomiast Gdańsk i Koszalin odnotują solidne 10 stopni Celsjusza.