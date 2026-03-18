Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował długoterminową prognozę pogody. Niestety wiele osób może się zawieść informacjami dotyczącymi Wielkanocy. Ma przyjść wyraźne ochłodzenie. Do tego meteorolodzy zapowiadają opady mieszane, a nawet mokry śnieg.

Synoptycy wyjaśniają, że modele pogodowe wskazują na jedno: Polska znajduje się pod wpływem mas powietrza, które przyniosą w pierwszej połowie kwietnia temperatury niższe od normy wieloletniej.

Prognozy na Wielkanoc. Gdzie będzie najgorzej?

Reklama

W komunikacie przekazanym przez rzeczniczkę IMGW, Agnieszkę Prasek, w czasie świąt wielkanocnych należy spodziewać się spadku temperatury. "W ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju termometry wskażą zaledwie od 3 do 6 st. C. Znacznie chłodniej będzie nocą, kiedy temperatury oscylować będą w granicach od 0 do 3 st. C" - podano.

Trudne warunki wystąpią w rejonach górskich. Przymrozki mogą sięgać nawet -12 st. C.

Największe zagrożenie ujemnymi temperaturami dotyczy przede wszystkim południa Polski oraz terenów podgórskich. Według IMGW, w Niedzielę Wielkanocną prawdopodobieństwo wystąpienia temperatury minimalnej poniżej 0 st. C w rejonach podgórskich wynosi nawet 45 proc. W Poniedziałek Wielkanocny ryzyko to utrzymuje się na poziomie 36 proc.

Mieszkańcy Wybrzeża mogą spodziewać się, najłagodniejszej aury.

Reklama

IMGW: Opady deszczu i mokry śnieg

IMGW ostrzega przed opadami mieszanymi. W wielu regionach opady deszczu zmienią się w mokry śnieg. Południowa część Polski i obszary podgórskie są najbardziej narażone na opadów powyżej 20 mm w okresie świątecznym. W drugiej połowie kwietnia nastąpi napływ ciepłych mas powietrza. I na koniec miesiąca, pogoda powinna być iście wiosenna.