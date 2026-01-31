W sobotę na południu zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami oraz słabymi opadami śniegu. Na pozostałym obszarze kraju na ogół słonecznie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od minus 14 st. C na północnym wschodzie kraju, około minus 10 st. C w centrum, do minus 3 st. C na południowym zachodzie oraz miejscami nad morzem. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, na północy i zachodzie chwilami dość silny, z kierunków wschodnich. Wysoko w górach wiatr w porywach do 55 km/h, co według synoptyka "może zwiększać odczucie chłodu".

Arktyczny mróz nad Polską. Nawet –28 stopni i alerty IMGW dla 13 województw

W związku z sytuacją pogodową IMGW wydał w sobotę ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla obszaru województw:

łódzkiego,

świętokrzyskiego,

podkarpackiego,

małopolskiego

oraz części województwa:

mazowieckiego,

pomorskiego,

zachodniopomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

wielkopolskiego,

lubelskiego,

śląskiego.

Alerty obowiązywać będą od godz. 22 w sobotę do wtorku (3 lutego) do godz. 10.

Nadal aktualne są także ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla województwa:

podlaskiego,

warmińsko-mazurskiego

oraz dla części województwa:

pomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

mazowieckiego,

lubelskiego.

Alerty pozostają w mocy do środy (4 lutego) do godz. 9.

W nocy z soboty na niedzielę na południu kraju nadal zachmurzenie duże z rozpogodzeniami i możliwymi słabymi opadami śniegu. Nad resztą kraju pogodnie, jedynie na zachodzie kraju przejściowo pojawi się nieco więcej chmur. Na Podhalu prognozowane są także mgły osadzające szadź, ograniczające widzialność do około 300 metrów. Będzie mroźnie, z temperaturą minimalną od około minus 25 st. C na Suwalszczyźnie, minus 20 st. C na północy i wschodzie kraju, do minus 8 st. C na południowym zachodzie. Wiatr na ogół słaby, na południu i zachodzie okresami umiarkowany i porywisty, nadal z kierunków wschodnich, w porywach do 60 km/h.

W niedzielę na krańcach południowych, zachodnich oraz południowych przeważać będzie zachmurzenie umiarkowane i duże ze słabymi opadami śniegu. Natomiast na pozostałym obszarze kraju pogodnie, z zachmurzeniem małym lub umiarkowanym. Temperatura maksymalna na północnym wschodzie kraju w najcieplejszym momencie dnia wyniesie około minus 17 st. C. Na pozostałym obszarze kraju termometry wskażą około minus 14, minus 10 st. C. Najcieplej natomiast będzie na południowym zachodzie kraju - około minus 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich, na południu i zachodzie chwilami porywisty.

W nocy z niedzieli na poniedziałek na południu kraju sporo chmur i miejscami słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju będzie pogodnie i mroźnie. Najniższa temperatura wystąpi na północnym wschodzie kraju - około minus 28 st. C. Natomiast najcieplej będzie na południowym zachodzie - minus 11 st. C. W centrum termometry wskażą około minus 21 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, na południu kraju porywisty.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.