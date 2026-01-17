Mróz wraca od początku tygodnia. Najzimniej będzie na wschodzie

Z aktualnych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że już od początku przyszłego tygodnia, 19 stycznia 2026, zacznie się systematyczne ochładzanie. Najszybciej i najmocniej zmiany odczują mieszkańcy wschodniej Polski. W tych regionach nocami temperatura może spaść lokalnie nawet do minus 20°C. Najzimniejszy okres to wtorek i środa, mróz miejscami utrzyma się także w ciągu dnia.

Zimowa aura obejmie całą Polskę

W drugiej połowie przyszłego tygodnia ochłodzenie rozszerzy się na cały kraj. Mróz przestanie być regionalny, a zimowe warunki staną się powszechne. Meteorolodzy zapowiadają też lokalne opady śniegu i śniegu z deszczem. To wyraźny sygnał, że zima wraca w pełnym wydaniu.

Na początku lutego możliwe potężne śnieżyce

Prognozy wskazują na kolejną zmianę cyrkulacji atmosferycznej na przełomie stycznia i lutego. Do tego czasu pogoda ma być dość stabilna, słoneczna i bardzo mroźna, opadów śniegu nie będzie aż tak dużo. To jednak tylko cisza przez kolejnym uderzeniem zimy.Na początku lutego możliwy jest powrót intensywnych śnieżyc, które mogą wywołać paraliż komunikacyjny.

Jak pokazał koniec grudnia, do takiego scenariusza nie potrzeba "zimy stulecia". Wtedy od Gdańska po Warszawę w jedną dobę spadły olbrzymie ilości śniegu, a w Mławie zanotowano aż 57 cm pokrywy śnieżnej, najwyżej od marca 1970 roku.

Zima zostanie z nami na dłużej

Wszystko wskazuje na to, że obecna fala mrozu nie będzie krótkotrwała. Meteorolodzy przewidują, że krótkie osłabienie zimowych mrozów może pojawić się na przełomie stycznia i lutego. Z prognozy europejskiego modelu ECMWF wynika jednak, że nawet po chwilowym ociepleniu ujemne temperatury szybko powrócą i utrzymają się aż do połowy lutego. Może nie będą tak intensywne jak w styczniu, ale nadal będą wyraźne odczuwalne.

Co nas czeka w najbliższych tygodniach?

W najbliższych tygodniach czeka nas powrót silnych mrozów, szczególnie nocami, więcej śniegu i typowo zimowych warunków. Jedno jest pewne, mroźna zima dopiero się rozkręca, a obecna odwilż była jedynie chwilowym epizodem.

Kiedy koniec mroźnej zimy?

Silne mrozy mają ustąpić w połowie lutego, a meteorolodzy przewidują, że być może w tym roku będzie wczesna wiosna. Jednak to prognozy długoterminowe, a pogoda zmienia się z dnia na dzień.