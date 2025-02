Nawet -13 stopni. Przed nami mroźna noc

Noc z wtorku na środę będzie bezchmurna, zachmurzenie oraz słaby ziarnisty śnieg możliwy jedynie na północnych krańcach Polski. Temperatura wyniesie -13 st. C. na Suwalszczyźnie, -9 st. C. w centrum kraju, -6 st. C. na południowym zachodzie, do -4 st. C na Wybrzeżu. W dolinach górskich lokalnie możliwy spadek temperatury do -15 st. C. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany.

Reklama

W środę we wschodniej części kraju bezchmurnie, na zachodzie stopniowy wzrost zachmurzenia i wieczorem możliwe słabe opady śniegu. Temperatura wyniesie od -2 st. C. na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C. w centrum, do 4 st. C. na południowym zachodzie. W rejonach podgórskich, głównie na przedgórzu Sudeckim, też temperatura utrzyma się jeszcze poniżej zera około -1. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Prognoza pogody na czwartek. -12 stopni i zachmurzenie

Reklama

W nocy ze środy na czwartek - na północnym wschodzie i wschodzie kraju - będzie pogodnie, na pozostałym obszarze wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego. Na zachodzie i południowym zachodzie wystąpią opady śniegu. - Na krańcach zachodnich one mogą być okresami o natężeniu umiarkowanym i mogą ograniczać widzialność nawet do 200 m - poinformowała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Gryczman.

Dodała, że nad ranem na Dolnym Śląsku śnieg może przejść w opady deszczu ze śniegiem. Temperatura nocą wyniesie -12 st. C. na Suwalszczyźnie, -3 st. C. w centrum, -1 st. C. na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany południowo - wschodni, na Dolnym Śląsku zmieniający kierunek na południowy.

W piątek w północno-wschodniej części kraju zachmurzenie będzie duże lub całkowite i lokalnie mogą występować słabe opady śniegu ziarnistego. W pozostałej części kraju brak zachmurzenia lub zachmurzenie małe, bez opadów. Termometry wskażą od -6 st. C. na Suwalszczyźnie, -2 st. C. w centrum, po 6 st. C. na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, o kierunku wschodnim i południowo-wschodnim.

Elwira i Max przyniosą do Polski potężny mróz i śnieżyce

Ekspertka dodała, że za mroźną pogodę i dużo rozpogodzeń odpowiada wyż Elwira. - To właśnie on ściąga do nas chłodne i bardzo suche powietrze kontynentalne, natomiast opady śniegu, które zaczną się już pojawiać kolejnej nocy, będą związane z niżem Max, który przyniesie do nas właśnie na te dwa dni nieco więcej zimowej aury - podsumowała Anna Gryczman.