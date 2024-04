"Jeżeli spełnią się prognozy, na początku przyszłego tygodnia wszyscy będziemy potrzebować kremów przeciwsłonecznych i nieustannego orzeźwienia" - zaznaczył dziennik.

Sytuacja synoptyczna sygnalizuje nadejście antycyklonu z obszaru Afryki, wraz z którym temperatury w kraju "podskoczą do nieba" i osiągną niewiarygodne dla tej pory roku wartości - poinformowano. "W poniedziałek i we wtorek w kontynentalnej części Chorwacji temperatura może wzrosnąć do 30 stopni Celsjusza, przypominając prawdziwe lato" - dodał chorwacki dziennik.

W Dalmacji powietrze ochłodzi "naturalny termoregulator" - morze, w którym obecnie panuje temperatura od 14 do 16 stopni Celsjusza.