W piątek będzie więcej słońca i rozpogodzeń.

Prognoza pogody na piątek

We wschodniej części kraju wystąpią przelotne opady deszczu. Pod wieczór zacznie padać też na zachodzie. Tam możliwe burze.

Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 17 w centrum, do 18 na południu.

Trochę powieje

Wiatr będzie silny i porywisty, na zachodzie do 60 km/h, zachodni i południowy zachodni.

W nocy zachmurzenie duże głównie na północy kraju i tam możliwe opady deszczu. Temperatura minimalna od 7 st. C. na Suwalszczyźnie, do 12 stopni na południu. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na Wybrzeżu do 70 km/h, południowo zachodni i zachodni.