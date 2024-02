Luty z rekordowymi odczytami temperatury

"To, co zrobił luty, ciężko jest opisać" - ocenił Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Chodzi oczywiście o rekordowe odczyty temperatury powietrza. Ta, w przestępnym dniu 29 lutego, jest absolutnym rekordem od 1996 roku - podaje IMGW. "O godzinie 13.10 na stacji telemetrycznej Polana (powiat bieszczadzki) temperatura wynosi już 19,2 st. C!".

Według informacji przekazanych przez Instytut, luty 2024 roku jest nie tylko znacznie cieplejszy niż przeciętny luty z ostatniego trzydziestolecia (-0,1 st. C), ale także znacznie cieplejszy niż norma wynosząca dla marca (3,1 st. C), a nawet podobny do kwietnia z 2021 r.

Średnia temperatura powietrza w Polsce w kwietniu 2021 r. wyniosła 6 st. C i była podobna do dotychczasowej średniej temperatury z tegorocznego lutego (5,9 st. C).