Najbardziej gwałtowne opady deszczu czekają nas pomiędzy środą a piątkiem. Efektem może być gwałtowny wzrost poziomu wody w rzekach z możliwością przekroczenia stanów alarmowych, co wiąże się z ryzykiem licznych podtopień.

"Uwaga! 08/09.07 prognozowane intensywne, nawalne opady deszczu. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb. został wysłany do odbiorców przebywających w powiatach: dzierżoniowskim, kłodzkim i ząbkowickim (woj. dolnośląskie)" - ostrzega RCB.

RCB przypomina jak się należy zachować w przypadku zagrożenia podtopieniem:

słuchaj komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania w lokalnym radiu lub telewizji,

przenieś wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku,

zadbaj o to, by telefon komórkowy cały czas był w pełni naładowany,

pojazdy z terenu posesji przestaw w niezagrożone miejsca,

zabezpiecz budynek i przygotuj worki z piaskiem.

Pamiętaj, że o przypadkach, które waszym zdaniem mają lub mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa, należy niezwłocznie informować służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Alerty IMGW

IMGW wydał alerty I, II i III stopnia dla centralnej i wschodniej części kraju. Należy się spodziewać intensywnych opadów deszczu.

Reklama

Ostrzeżenia III stopnia dotyczące opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym obejmą województwa :

łódzkie,

śląskie,

zachodnie krańce woj. mazowieckiego i świętokrzyskiego,

zachód i południe woj. małopolskiego,

wschodnią część województwa opolskiego.

Alert będzie obowiązywał od godz. 20 we wtorek, 8 lipca, do godz. 8 w czwartek, 10 lipca. Prognozowana jest suma opadów od 80 mm do 100 mm, a miejscami do 140 mm. W nocy z 8 na 9 lipca przewiduje się opady w wysokości od 25 mm do 50 mm, miejscami do 60 mm, 9 lipca w ciągu dnia – od 30 mm do 50 mm, a w nocy z 9 na 10 lipca – od 10 mm do 30 mm.

Ostrzeżenia przed silnym deszczem

Ostrzeżenia II stopnia dotyczące opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym obejmą:

pozostałe części woj. mazowieckiego, świętokrzyskiego i małopolskiego,

zachód województw podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego,

centrum województwa opolskiego,

południe woj. dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego.

W zależności od regionu alert będzie obowiązywał od godz. 20 we wtorek, 8 lipca, do godz. 20 w środę (9 lipca) lub czwartek (10 lipca). Prognozowana jest suma opadów od 60 mm do 90 mm, miejscami do 130 mm. W nocy z 8 na 9 lipca przewiduje się opady w wysokości od 10 mm do 30 mm, miejscami do 45 mm, 9 lipca w ciągu dnia – od 15 mm do 30 mm, miejscami do 45 mm, w nocy z 9 na 10 lipca – od 20 mm do 40 mm, a 10 lipca w ciągu dnia – od 20 mm do 50 mm.

Ostrzeżenia IMGW I stopnia

Ostrzeżenia I stopnia przed opadami deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym będą obejmować na:

pozostałym terenie woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego,

południowym wschodzie woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego,

wschodzie woj. dolnośląskiego oraz północnym zachodzie woj. opolskiego.

Alert będzie obowiązywał w zależności od regionu od godz. 18 we wtorek, 8 lipca, do godz. 8 lub 20 w czwartek, 10 lipca. Prognozowana jest wysokość opadów od 40 mm do 60 mm, miejscami do 80 mm. W nocy z 8 na 9 lipca przewiduje się opady w wysokości od 15 mm do 25 mm, w czasie burz do 40 mm, 9 lipca w ciągu dnia – miejscami od 10 mm do 20 mm, w nocy z 9 na 10 lipca – od 15 mm do 35 mm, a w ciągu dnia 10 lipca – od 15 mm do 25 mm, w czasie burz punktowo do 35 mm.