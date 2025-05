W środę, w godzinach okołopołudniowych, Polskę nawiedzą przelotne opady deszczu, a także możliwe burze z gradem. Jak poinformowała Dorota Pacocha, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, chłodny front atmosferyczny utrzyma się przez kolejne dni, wpływając na warunki pogodowe w całym kraju.

Alert pierwszego stopnia i porywisty wiatr

IMGW wydało ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia dla terenów, gdzie spodziewamy się burz. W tych rejonach spadnie od 15 do 25 mm deszczu, a porywy wiatru osiągną prędkość nawet do 70 km/h. Lokalnie mogą również wystąpić opady gradu. Temperatura w środę wyniesie od 18 do 23 stopni Celsjusza, choć na Wybrzeżu będzie chłodniej, od 14 do 16 stopni Celsjusza.

"IMGW wydało dla tych terenów ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia. Mogą tam występować opady deszczu od 15 do 25 mm i porywy wiatru do 70 km/h, a punktowo także grad" — podało IMGW.

Noc i czwartek: Nadal burzowo i chłodno

W nocy ze środy na czwartek spodziewamy się umiarkowanego i dużego zachmurzenia, z przelotnymi opadami deszczu i zanikającymi burzami, szczególnie w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny po Warmię i Podlasie. Suma opadów w burzach może wynieść do 10 litrów na metr kwadratowy. Możliwe są również opady drobnego gradu i silniejsze porywy wiatru, początkowo do 65 km/h.

W czwartek front atmosferyczny nadal utrzyma się nad Polską, przynosząc dużą ilość chmur. Na zachodzie kraju po południu pojawi się więcej słońca. Na południu, wschodzie i w centrum wystąpią przelotne opady deszczu, a także burze z możliwym gradem. W czasie burz suma opadów może osiągnąć do 30 litrów na metr kwadratowy, a porywy wiatru do 70 km/h.

Temperatury i wiatr w kolejnych dniach

Nad ranem w czwartek temperatura spadnie do 5 stopni Celsjusza w obszarach podgórskich Karpat i 7 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, a w centrum i na wschodzie wyniesie do 13 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

W czwartek maksymalna temperatura wyniesie od 14 do 19 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na południowym wschodzie (od 20 do 23 stopni Celsjusza), a najchłodniej na Wybrzeżu i w obszarach podgórskich (od 10 do 13 stopni Celsjusza). Wiatr umiarkowany, na Wybrzeżu w porywach do 60 km/h. "W najbliższym czasie czeka nas przejście chłodnego frontu atmosferycznego oraz sporo opadów" — dodała synoptyczka.