Jak informuje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa zachodnia znajdzie się pod wpływem niżów z ośrodkami położonymi nad Morzem Norweskim i na zachód od Półwyspu Iberyjskiego. Nad pozostałą częścią kontynentu dominować będą słabnące wyże. Polska pozostanie w zasięgu wyżu z centrum nad południowo-wschodnią Europą w przetransformowanej, polarnej morskiej masie powietrza. Zaznaczy się spadek ciśnienia atmosferycznego.

Reklama

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

Pogoda we wtorek

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy kraju miejscami słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, a w centrum i na południu deszczu ze śniegiem i deszczu. Rano i wieczorem miejscami mgły ograniczające widzialność poniżej 200 m. Temperatura maksymalna od minus 1 st. C na Pomorzu, około 2 st. C na przeważającym obszarze, do około 6 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie duże, większe przejaśnienia tylko na zachodzie kraju. Miejscami słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, a na południu i południowym wschodzie deszczu ze śniegiem i deszczu, lokalnie marznącego i powodującego gołoledź. Na południu i północy kraju miejscami również mgły, lokalnie marznące i osadzające szadź, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od minus 5 st. C do minus 1 st. C, jedynie miejscami nad morzem i lokalnie w centrum kraju około 0 st. C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków południowych i zachodnich.

Reklama

Pogoda w środę

W środę we wschodniej połowie kraju zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu ze śniegiem i deszczu, rano lokalnie marznącego i powodującego gołoledź, a w górach opady śniegu. W zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Na północy kraju rano miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 0 st. C do 4 st. C, chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, około minus 1 st. C. Wiatr słaby z kierunków południowych, lokalnie zmienny, jedynie na krańcach północno zachodnich umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni. Na szczytach Bieszczadów porywy wiatru do 55 km/h.